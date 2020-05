Archeolooch Robbert Velt fynt gouden fibula

"Aan het bijkomen van de vondst van mijn leven", skriuwt Robbert Velt op syn Facebookside. "Een gigantisch grote fibula (mantelspeld). Hij kan worden vergeleken met verschillende koningsfibula's die hier ooit in Friesland zijn gevonden. De fibula is van zilver en hij is verguld. Er ontbreken nog een paar kleine stukjes. Die proberen wij dan ook nog te vinden."

De fibula is fersierd mei it bekende flechtpatroan en oan it útein stean twa rûken. De fynst komt neffens Velt út de twadde helte fan de sechsde of sânde iuw.