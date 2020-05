Ljouwerter op 'e nij de sel yn foar kontakt mei Hells Angels

In 46-jierige Ljouwerter moat foar 60 dagen werom de sel yn. De man hat in kontakferbod mei de motorklup Hells Angels ferbrutsen. Hy wie nei in finzenisstraf fan in oantal jier wer frij ûnder betinkst dat er gjin kontakt mear hawwe soe mei de leden fan de Hells Angels.