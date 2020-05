Fideodeiboek: "Guon ûndernimmers stean op omfallen"

Jaap Hoekstra (50) út Easterein is fêstgoedûndernimmer mei de fokus op Ljouwert. Hy docht dat ûnder oare út bedriuwensammelgebou De Fabriek wei. Fan masineprodusint oant fysioterapeut. Fan garaazje oant boekhâlder. Alles sit yn dat gebou. Mar no is it stil yn De Fabriek en is de takomst foar him en alle ûndernimmers ûnwis.