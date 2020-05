LIVEBLOG: Hieltyd mear swimbaden wer iepen, ek mear drokte op it wetter

Swimbad De Wetterstins yn Burgum en Swimfun op De Jouwer sille hjoed wer iepen. Om acht oere moarns wurde de earste swimmers op De Jouwer wolkom hjitten troch wethâlder Boerland fan De Fryske Marren. Yn Swimfun op De Jouwer is in soad ûnderhâld útfierd wylst it bad ticht wie. Sa binne der skilders west en hat it wetter út it bad west. Ek yn Burgum is der is soad tiid frij makke foar oanpassings oan it swimbad om de 1.5-meter ôfstan ta te passen.

Swimbad De Kûpe yn Bûtenpost bliuwt foarearst noch ticht. Dêr is fannemoarn de earste skeppe yn de rûn setten troch wethâlder Spoelstra. De bou fan it nije swimbad is dêrmei úteinsetten. "Ik ben erg blij dat we ondanks de huidige omstandigheden kunnen starten met de bouw van een kwalitatief en duurzaam nieuw zwembad", seit wethâlder Jouke Spoelstra.