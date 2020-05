Coronanijs 18 maaie: Gjin nije stjergefallen, wol seis nije besmettingen fêststeld

De ynskriuwing foar it Frysk sjongfestival Liet 2020 is dizze wike 'gewoan' úteinset. Muzikanten dy't meidwaan wolle, kinne foar 1 july in liet ynstjoere. It liet moat yn it Frysk of yn in Fryske streektaal skreaun wêze. De finale fan it festival fynt dit jier plak op freed 6 novimber yn Poppoadium Neushoorn yn Ljouwert.

Fanwegen de coronakrisis is it noch ûnwis oft der publyk by de finale oanwêzich wêze mei. "It hat fansels ús foarkar dat de dielnimmers spylje kinne foar in folle seal. Mar mocht dat ûnferwachts net mooglik wêze, gean wy der foar soargje dat elkenien de finale thús folgje kin", sa seit foarsitter Gerard van der Veer fan Liet.

