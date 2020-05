Rebûlje om nije dyk op Skiermûntseach

Om't elkenien inoar ken, is it somtiden lestich om de saken dy't minsken as politikus, bestjoerder of ûndernimmer dogge los te sjen fan de persoan. Sa is de wethâlder mei de portefúlje foar ferkear, Johan Hagen, sels ek boer en eigener fan in groepsakkommodaasje. As it yndustryterrein by de fearhaven komt, dan is dat op syn lân.

Hagen jout sels oan dat dat net altyd maklik te kombinearjen is, mar seit wol de ferskillende 'petten' sa goed as mooglik te skieden. Om de skyn fan belangeferfrisseling fuort te nimmen, hat boargemaster Ineke van Gent no as foarsitter fan de ried it dossier ûnder har. Dochs wurdt it tsjinlûd hieltyd lûder.

It is noch net bekend wannear't de ried prate sil oer de plannen.