Moaie waar smiet gjin grutte problemen op yn Prinsetún

Juster is Ljouwert begûn mei spesjale rinrûten troch de stêd. Gasthearen en -froulju soargje derfoar dat minsken net troch inoar rinne kin om sa besmetting foar te kommen. Ek de Prinsetún heart by dizze proef mei rinrûten.

Der wurdt wikseljend op reagearre. 'Het wordt steeds erger, zijn we nu helemaal gek geworden. Straks moeten we in drievoud aanvragen of we naar buiten mogen', seit Annie Wiersma op Facebook. Griet Kuipers is it net mei har iens. 'Als dit niet gebeurt, heeft het publiek geen respect voor de ander'.