De plysje fan Lelystad is op syk nei de 20-jierrige Joeri Laadstra út Boalsert. Hy is foar it lêst sjoen op tongersdei 14 maaie, en hat medisinen nedich. Neffens de plysje is de man foar it lêst sjoen yn Lelystad.

Minsken dy't Joeri sjoen hawwe, kinne de plysje berikke fia 0900-8844.