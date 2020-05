Omropradioprogramma Prelude makket twa ekstra útstjoeringen

De rop om ien yn Prelude te felisitearjen of te bemoedigjen is grut, no't men elkoar net opsykje kin of mei. Gewoanwei hat Prelude sa'n 80 oant 100 oanfragen yn de wike. Op it stuit binne dat der tusken de 140 en 160. Dêrom wurde no twa ekstra programma's makke.

De muzyk yn dizze ekstra útstjoeringen wurdt wat oanpast, minder tsjerklik as gewoanwei op snein en der is ek gjin oertinking. Harkers kinne har fersykjes ynstjoere fia mail, post of formulier op de webside.