Nij boek oer it âlde lânsdiel Oostergo

Yn de rige 'Friese landsdelen' ferskynt moandei it earste boek en dat giet oer it âlde lânsdiel Oostergo. It is skreaun troch sosjaal-geograaf Hans Koppen en giet oer de skiednis en de betsjutting fan Oostergo. It lânskip stiet sintraal, mar it giet ek oer de ynwenners, yn it ferline en it no.