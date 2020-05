Winkeljend publyk moat mei spesjale rinrûten troch binnenstêd Ljouwert

Sneontemiddei stiene se der foar it earst. Sa'n tsien meiwurkers wiisden yn Ljouwert it publyk de goeie kant op. Neffens binnenstêdsmanager Hayo Galema binne de spesjale rinrûten nedich om't it hieltyd drokker wurdt yn stêd. Dêrom is der ienrjochtingsferkear foar fuotgongers, om foar te kommen dat elkenien troch inoar rint.