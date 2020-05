Stichting De Noordzee: 'Rapport kontenerfeart serieus nimme'

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ITL) presintearre dizze wike in ûndersyk wêrút blykt dat 67 persint fan de ûndersochte seeskippen de regels foar it sjorren en stuwen fan konteners net neikomt. It giet dêrby foaral om kontenerskippen. Konteners blieken te swier en sieten net goed fêst. En sjormaterialen dêr't konteners mei fêst set wurde wiene skansearre. Ek sieten laadrûmlûken faak net goed fêst.

Ramp mei MSC Zoe

Ien fan de oanliedingen foar it ûndersyk wie de ramp mei it kontenerskip MSC Zoe yn jannewaris 2019. Dêrby sloegen 342 konteners oer boerd. Dat soarge foar grutte fersmoaring yn de see en op it lân. Mar leafst 3.2 miljoen kilo rommel kaam yn de see telâne wêrûnder in hiel soad plestik. In grut part is noch altyd net opromme.

Stichting De Noordzee skrikt derfan dat ek nei de ramp mei de MSC Zoe de feilichheidsregels noch altyd net neilibbe wurde. Stichting de Noordzee is in ûnôfhinklike natuer- en miljeuorganisaasje.