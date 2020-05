Betizing oer iepenbiere toiletten: "Maatregel niet bedoeld voor verblijfsrecreatie"

"Maatregel niet bedoeld voor verblijfsrecreatie"

"Wij begrijpen dat het verwarrend is. Het is ook wat ingewikkeld. Wat wij hebben besloten is dat openbare toiletten op zich geopend zouden kunnen worden, daar waar dat bijdraagt aan de hygiëne in de omgeving. Mensen zijn weer meer op pad, dat mag ook. Als er dan geen toiletvoorzieningen zijn, gaan mensen hun behoefte bijvoorbeeld in de bosjes doen," seit Saskia van den Broek fan de Veiligheidsregio Fryslân yn in taljochting.

"Deze maatregel is dus niet bedoeld voor de verblijfsrecreatie. Campings kunnen hun sanitair dus niet beschikbaar stellen aan hun gasten. Dat was al zo, en dat blijft zo. Kamperen is dus alleen toegestaan als je gebruik kunt maken van eigen sanitair, of als campings voor elke gast eigen sanitair beschikbaar stelt."

Sneontemoarn wiene campingeigenaren noch tige optein oer it iepen gean fan de toiletten, mar it liket derop sy no dochs oant 1 july wachtsje moatte.