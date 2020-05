Omrop TIP: De berchrede fan it flakke lân

Yn diel ien fan 'De berchrede fan it flakke lân' komt Ineke van Gent oan it wurd, sy is boargemaster fan Skiermûntseach. Ferline jier spielde der in protte rommel oan op it eilân fan it kontenerskip de MSC Zoe. Fan dy fersmoarging hat it eilân noch in protte te lijen. Troch de coronakrisis hat Skiermûntseach no wer in minne tiid, want der komme amper toeristen.

Ineke van Gent: 'We houden van de rust in de winter, maar bloeien op als onze gasten weer komen, stuk voor stuk, jaar in jaar uit, seizoen na seizoen. Nu het eiland op slot zit, zet dat aan tot nadenken hoe het verder moet. Waar ligt onze toekomst en die van anderen? Laat ons inzien dat gemeenschapszin altijd een kernwaarde zou moeten zijn van ons bestaan. Laat ons inzien dat individueel gewin ondergeschikt zou moeten zijn aan collectieve waarden en solidariteit.'