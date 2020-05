Caroline Sandberg wer thús út Grikelân dêr't se iten makke foar flechtlingen

"Ik heb een eigen cateringbedrijf en nu de regels weer wat zijn versoepeld in Nederland wilde ik naar huis om weer aan het werk te gaan", fertelt Caroline Sandberg. "Maar het was wel een lastige beslissing om de mensen daar achter te laten. Het kamp was gesloten toen ik wegging door een coronabesmetting in de weken daarvoor. Met zijn vijven maakten we versvoedselpakketten en ik dacht dat kunnen ze ook met zijn vieren wel aan. Ik voelde me niet heel bezwaard om weg te gaan."

Underwilens is it kamp wer iepen en wurdt itensean foar de 800 net-registrearre flechtlingen. "Mijn dochter zit er nog. Ze hebben het heel druk en nu heb ik wel het gevoel om weer terug te gaan. Het gaf veel voldoening." De dochter wol ein dizze moanne wer werom. "Dat vindt ze wel een dilemma of ze wel weg kan."