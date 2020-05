Tienerskoallen wrakselje mei coronaregels: jongste bern al op skoalle, âldste noch net

Readwite linten op de flier

"Normaal gesproken zijn alle lokalen wel bezet, maar nu natuurlijk niet omdat de kinderen uit jaar drie en vier er niet zijn." Yn de lokalen giet it der foar it grutste part noch itselde oan ta as foar de coronatiid. It iennige dat sichtber feroare is, is it readwite lint op de flier dy't soargje moat foar ôfstân tusken de learkrêften en de bern.

"Dat wordt straks als ook de oudste kinderen terugkomen wel even anders. In de lokalen die we daarvoor gebruiken moeten we ons aan de anderhalve meter regel houden." Bij de Tienerschool hawwe se no noch genôch romte en dy sille se de kommende wiken ek nedich ha. "We gaan in elk geval een extra lokaal inrichten en we gaan proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan."