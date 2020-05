Drûchte yn Fryslân giet nei rekôrhichte

Nico Minnema (64) út Earnewâld is ekologysk adviseur. Yn syn fyzje kinne we drûge perioaden better opfange as dat it no bart. Dat hat te krijen mei wetterbehear, mar ek mei oars buorkjen. Neffens Minnema wurdt der fierstente gau wetter fuortpompt by wiet waar.

De opslachkapasiteit is te krap, mar it behear is ek te min rjochte op it wiet hâlden fan de grûn. Der binne neffens him genôch boeren dy't dêr graach fierder mei wolle, mar dy rinne neffens de ekologysk adviseur ek by it wetterskip tsjin muorren oan.

"Pak it op, der binne sinjalen genôch, der binne boeren genôch dy't der mei oan de gong wolle, gas derop".

