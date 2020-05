FIDEO: 'Oardel meter lit Fryske hoarekabedriuwen omfalle'

Schreuder wie de sande gast yn de nije fariant fan It Polytburo. Yn it programma praat presintator Eric Ennema dizze perioade mei gasten út ûnder oare it bedriuwslibben, de polityk en de kultuer oer de coronakrisis.

It Polytburo - Fryslân Moarn wurdt freeds om 17.30 oere útstjoerd op Omrop Fryslân telefyzje. Dêrnei wurdt it alle oeren opnij útstjoerd nei Hea! en is it fansels ek online te finen.