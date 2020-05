Opskuor yn Tsjerkwert: âlde bom blykt spiker te wêzen

De spesjalisten kamen twa oere nei de fynst te plak yn Tsjerkwert. Yntusken hie al in grutte groep jongerein him sammele by it foarwerp.

Nei't de manlju koart nei it foarwerp seagen en der in pear hurde klappen mei in hammer op jûn hienen, wie de konklúzje helder: it wie in âlde ruste spiker. Nei in pear minuten koenen de manlju dus wer werom nei Den Helder.