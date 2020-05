Ek lytsere pontsjes sette wer útein: wol mei maksimaal fjouwer man de kear

Gemeente De Fryske Marren seit it de kommende dagen yn te regeljen mei de pontskippers. Sa moat de normale tsjinstregeling wer fearn wurde kinne mei it himelfeartswykein. Op de lytse pontsjes is plak foar maksimaal fjouwer persoanen. Dat sil mei spesjale fakken oanjûn wurde, sa't der 1,5 meter ôfstân hâlden wurde kin. Ek yn de wachtrige op 'e wâl moat 1,5 meter ôfstân hâlden wurde. De gemeente skriuwt dat passazjiers ek op in feilige wize betelje kinne.

Ek yn Súdwest-Fryslân is de simmertsjinstregeling wer fan krêft op 20 maaie. Ek hjir jildt: 1,5 meter ôfstân en maksimaal fjouwer persoanen. Gemeente Smellingerlân hat witte litten dat fan moandei ôf it pontsje De Grietman wer begjint, dat sân dagen yn de wike oer de Wide Ie-Grietmansrak.