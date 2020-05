Pianist Wim te Groen lit publyk betelje foar it live online besjen fan de Canto Ostinato

Canto Ostinato is in meditatyf pianostik fan mar leafst oardel oere, wêrby't it publyk gauris lizzen giet om der fan te genietsjen.

"Ik denk dat veel mensen in deze tijden van crisis wel een beetje Canto Ostinato kunnen gebruiken", seit Te Groen. "Het is voor mij een manier om in deze tijd toch te kunnen optreden en voor het publiek een manier om live muziek te kunnen meemaken."

Nijsgjirrich alternatyf

Te Groen is de earste dy't it tajout dat in konsert thús bywenje achter de laptop net itselde is as yn de konsertseal. Mar salang de sealen ticht binne, is it wol in nijsgjirrich alternatyf mei ekstra mooglikheden. "In de chatbox kan het publiek direct op het concert reageren. Dat is heel leuk. Bovendien kan ik zien of de mensen ook klappen na afloop." Te Groen hat boppedat in stikmannich keunstners útnûge om ûnder de muzyk te tekenjen en dy keunstwurken mei de muzyk te dielen.

Njonken de Canto Ostinato spilet Te Groen in stikmannich wurken - ek eigen wurken - dy't er omskriuwt as balfolk, muzyk dêr't op folksdûnse wurde kin. Leafhawwers dogge dat graach en kinne, as se dat wolle, ek bylden diele mei oaren dy't it konsert folgje. "Ik vind dat zelf hartstikke leuk om te zien. Het is zo toch een manier om met elkaar een concert te beleven."