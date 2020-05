Organisaasje neamt online konferinsje Vonketon in sukses

Vonketon is opset om mei konkrete plannen te kommen foar in duorsume wrâld nei de coronakrisis. De dielnimmers praten hjir online twa dagen oer en moasten harren plan freed yn in filmke ynleverje. Foar in part slagge dat. Mar ferskate dielnimmers hellen de deadline foar it filmke net. Sy ljochten harren plannen yn in live stream op YouTube ta oan it publyk.

De dielnimmers makken harren plannen oan de hân fan de 17 sosjale ûntwikkelingsdoelen fan de Feriene Naasjes. In tal foarbylden dêrfan binne om de honger de wrâld út te helpen, de wrâld te foarsjen fan duorsume enerzjy en ûnderwiis foar elkenien. De dielnimmers moasten dit útwurkje foar de noardlike regio, de Blue Delta neamd, en as it kin fierder útrôlje nei in folle grutter gebiet.

Genderskiiif fan fiif

Konkrete ideeën dy't freed al bekend waarden binne in app foar minsken dy't mei it klimaat oan de slach wolle en dêr help by sykje, in simmerskoalle foar âlden dy't net in soad ûnderwiis hân hawwe om harren bern better helpe te kinnen by it learen en in genderskiif fan fiif weroan bedriuwen toetste kinne oft harren wurknimmmersbestân wol ferskaat genôch is.