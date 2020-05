Omrop TIP: It Eurovisie Songfestival ‘Mei Douwe’ en Arno Brok

Presintator Douwe Heeringa en kommissaris fan de Kening Arno Brok nimme de harkers mei op in reis troch de tiid en sjogge werom op ferskate edysjes fan it Eurovisie Songfestival. Sa komme de klassikers foarby, de moaiste nûmers ea makke en ek anekdoaten. Brok is in grut kenner en leafhawwer fan it Eurovisie Songfestival en fynt dit dan ek in moai alternatyf no't it festival sels net trochgean kin.