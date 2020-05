Man krijt wurkstraf foar it yn 'e brân stekken fan eigen auto by Burgum

De fertochte wie earst op de Skoalstrjitte tsjin in pealtsje riden. Hy woe doe al syn auto yn 'e brân stekke, mar in tal bern koe him dêr doe fan ôf prate. Mar dêrnei ried de man nei de Burgumerdaam, dêr't er syn auto wol yn 'e brân stuts.

De man hie te krijen mei in tebekfal fan it alkoholprobleem dêr't er yn it ferline mei wraksele. Neffens reklassearring hat er syn libben yntusken wer op 'e rit. De man wennet yntusken net mear yn Burgum.