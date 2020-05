Frysk trio jier langer by FC Twente, komst Casparij makket kwartet

De kontrakten fan Kalma en Van der Wal waarden al earder ferlinge troch de klup út Enschede. Dizze wike kaam dêr ek dy fan Folkertsma by.

De froulju fan FC Twente einigen it ôfrûne jier as tredde yn de earedifyzje. Spits Kalma gie dêryn troch mei wêr't se in jier earder by SC Hearrenfean einige wie: doelpunten meitsje. Folkertsma ûntbruts in part fan it seizoen troch in knibbelblessuere, datselde jilde foar Van der Wal. Yn it lêste part fan it seizoen diene beide froulju wol wer mei.