Noardlike gemeenten krije rezjy yn wenningbou: ek kompensaasje Sintrale As

De gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel krije de kommende 10 jier mear te sizzen oer de wenningbou yn harren gebieten. It giet om in eksperimint fan de provinsje. In betingst is wol dat eltse gemeente in eigen wenningbouprogramma opstelt. Ek hat de provinsje in akkoart berikt mei Dantumadiel en Tytsjerksteradiel oer it tal wenten dat tasein is as kompensaasje foar de Sintrale As.