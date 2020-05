Sporters fan de Wike: Hester en Marrit Jasper

Marrit Jasper is no fjouwer jier dwaande yn Dútslân. Earst by Suhl, dêrnei yn Dresden en de lêste twa jier yn Aken. "Ik ken deze competitie nu wel. Het is tijd voor een andere uitdaging." Marrit kin lykwols noch net fertelle hokker klup. "Die afspraak ligt er met mijn nieuwe club. Ik kan wel zeggen dat ik Duitsland verlaat. En dat het een niveau hoger is."

Jasper foel krekt foar it Olympysk kwalifikaasjetoernoai ôf by it Nederlânske team. Nederlân pleatse him net foar de Spelen, mar Marrit hopet wol dat se aanst wer selektearre wurdt. "Het is even afwachten wat voor wedstrijden er komen. De Spelen zijn natuurlijk een jaar uitgesteld. De vraag is dan ook wat andere internationals gaan doen, wat het eerstvolgende belangrijke toernooi wordt. Het WK in 2022 is in Nederland. Daar wil ik natuurlijk wel graag bij zijn."