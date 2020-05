NIOD sil ûndersyk dwaan nei oarlochsferline âld-boargemaster De Lemmer

Dochs is doedestiids besletten om it plein nei de boargemaster te ferneamen. De tsjinstân is no lykwols te grut wurden: in petysje om de namme te feroarjen is al hûnderten kearen ûndertekene.

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan de gemeente De Fryske Marren wol it NIOD, it Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, dêrom ûndersyk dwaan litte nei it ferline fan Krijger. "Oant no ta hiene we it basearre op eigen ûndersyk en der komme no ek hieltyd nije saken nei foaren. Dat wie foar ús oanlieding om ris nei in saakkundige te gean om alle saken op in rige te setten", leit wethâlder Roel de Jong út.

Arrestaasje ûnderdûkers

Krijger waard derfan fertocht dat hy yn de Twadde Wrâldoarloch belutsen west hat by de arrestaasje fan seis Joadske ûnderdûkers yn Ychtenbrêge. "Der binne fia sosjale media nije saken nei boppe kaam dêr't wy net fan witte hoe't dy destiids meinommen binne yn dy ôfwaging en hoe't dat krekt sitten hat. Dêr wolle wy no graach in echt feite-ûndersyk nei hawwe."