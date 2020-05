Dei nei de útspraak oer Cambuur: "Dit sil ik altyd meidrage"

By trainer Henk de Jong oerhearsket nei tongersdeitejûn it gefoel fan djippe teloarstelling. Sels hat hy net meisjoen nei de útspraak fan de rjochter. "Ik bin op 'e fyts stapt justerjûn, op 'e mountainbike", fertelt De Jong. "Ik hie al in bytsje troch wat der barre soe. Yn 'e bosk fan Beetstersweach sei in man tsjin my: "jammer net fan Cambuur". Doe wist ik genôch."

"De knop om"

En dat wylst Cambuur de kopposysje foar de coronakrisis stevich yn hannen hie. "It sportive ferliest fan de regels", beklammet hy. "Dit sil ik altyd mei my meidrage, mar ik ha wol sein: no giet de knop om. Je kinne der yn hingjen bliuwe, mar dan binne je wer wiken fierder. Wy moatte no de skouders derûnder sette. En op nei folgjend seizoen."

Besjoch hjirûnder de reaksje fan middenfjilder Jamie Jacobs: