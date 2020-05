Nijbouprojekt 'De Toekomst' by Steggerda ôf; gemeente pakt omlizzend gebiet oan

De gemeente wol derfoar soargje dat alle bewenners yn in feilige en noflike omjouwing telâne komme. De gemeente koe net earder oan de slach mei it ôfwurkjen fan de iepenbiere romte omdat de grûn noch yn besit wie fan de projektûntwikkelder, dy't dêr kontraktueel ferantwurdlik foar is.

Yn 2019 is de projektûntwikkelder opheft sûnder it projekt ôf te meitsjen. De gemeente fûn dat de bewenners fan De Toekomst hjir net de dupe fan wêze mochten en hat de grûn dêrom oernaam, om it gebiet op te knappen.

Gemeente nimt kosten op him

Wethâlder Jack Jongbloed: "Wij ronden het project af en nemen voorlopig de kosten van de werkzaamheden voor onze rekening. In de gesprekken met de bewoners werd ons gevraagd de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren, het liefst voor de bouwvakvakantie. We zijn heel blij daar nu invulling aan te kunnen geven."

In oannimmer set kommende wike útein mei de wurksumens rûnom De Toekomst. Der wurdt in oansluting makke fan de strjitte De Toekomst op de Vaartwei. Dêrneist komt der in fuotgongerspaad mei parkearfakken. De wurksumens sille sa'n trije wiken duorje.