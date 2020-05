Helte fan âlden hat no mear wurdearring foar leararen

De measte âlden yn Fryslân binne posityf oer it thúsûnderwiis fan har bern. Trijekwart jout oan dat it thús lesjaan se goed ôfgiet en mear as de helte hat no mear wurdearring foar dosinten as earst. Dat blykt út in enkête fan ûndersyksburo De Swart ûnder âlden mei bern op Fryske basisskoallen.