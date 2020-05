Fideodeiboek: "Ik kan in het buitenland gewoon verder studeren"

Trochdat de Olympyske Spelen útsteld binne is paralympysk hurdfytser Tristan Bangma begûn mei in nije thússtúdzje. Hy soe eins nei de Spelen mei de HBO-oplieding 'Finance and controle' begjinne. Mar omdat hy no tiid oer hat en net safolle traine kin is hy per direkt begûn.