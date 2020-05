Gemeentehuzen Menameradiel offisjeel ferkocht

Earder waard al bekend dat de KwadrantGroep soarchapparteminten meitsje woe yn it eardere gemeentekantoar. Foardat dat safier is, ferbout de nije eigener it gebou noch.

En no is der ek in keaper foar it riedhûs. De famylje Jonker hat in kommunikaasjebedriuw. Nei't se it pân yn hannen krije, begjin july is de bedoeling, wurdt it gebou brûkt om yn te wenjen en yn te wurkjen.

Waadhoeke

De gemeente Menameradiel bestie oant 1 jannewaris 2018. Dêrnei gie it mei de gemeenten Frjentsjerteradiel, It Bilt en in part fan Littenseradiel op yn de nije gemeente Waadhoeke. It gemeentehûs dêrfan stiet yn Frjentsjer.