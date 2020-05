LIVEBLOG: Ien stjergefal en twa positive tests; trije Friezen op IC

Foar it earst is corona fêststeld by in hûn yn Nederlân, meldt lânbouminister Carola Schouten oan de Twadde Keamer. By de hûn, fan in coronapasjint, binne antystoffen fûn, wat betsjut dat de hûn besmet west hat.

De 8-jierrige bulldog is ein april ynslept omdat de problemen mei it sykheljen wêrmei't de hûn kampe hieltyd slimmer waarden. Dêrnei binne bloedmeunsters nei it laboratoarium stjoerd. Dêr is it firus net oantoand, mar de antystoffen wol. It is net wis oft de problemen mei it sykheljen troch corona feroarsake waarden.

Ek by trije katten is it coronafirus fêststeld. Dy katten wenje op in nertsefokkerij wêr't de oanwêzigens fan it firus al fêststeld wie.

"Als je zelf ziek bent, vermijd dan contact met je huisdier", seit minister Schouten. "Als je hond of kat ziekteverschijnselen heeft, ga dan naar de dierenarts."