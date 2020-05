LIVEBLOG: Ien stjergefal en twa positive tests; Profronde Surhústerfean skrast

Kappers ha it op dit stuit smoardrok, no't se nei sân wiken wer iepen binne. Dat seit kappersferiening ANKO. Neffens de brânsj wiene der yn trije dagen tiid like folle ôfspraken as normaal yn in moanne. In soad kappers binne fanwegen de drokte langer iepen en der binne ek kappers dy't op snein trochwurkje.

De ôfrûne dagen binne der neffens de kappersferiening in soad kontrôles troch bûtengewoan opspoaringsamtners (boa's) dien by kappers, om te sjen oft de regels neilibbe wurde. Neffens de brânsjferiening witte noch net alle klanten dat in ôfspraak ferplicht is.