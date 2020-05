LIVEBLOG: 'Cambuur en De Graafschap moatte yn berop'

It oantal fakatueres is ein maart omleech gien mei 21 persint yn ferliking mei trije moannen earder. Ein maart 2020 wiene der 226.000 fakatueres, goed 60.000 minder as ein 2019. Dat docht bliken út sifers fan it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

It is de earste kear yn sân jier dat it oantal fakatueres ôfnimt en it is boppedat de grutste ôfname yn oantallen ea metten. De ôfname die him foar yn alle sektoaren. Benammen yn de detailhannel en de hoareka ferfoelen in soad fakatueres. Yn de hannel waarden de measte fakatueres ferfolle.

Undernimmers somber

Net allinnich de ôfname fan it oantal fakatueres tsjut op in resesje, mar ek it hurd tebekrinnende ûndernimmersfertrouwen. Dat stiet yntusken op it leechste nivo ea metten. Undernimmers binne yn alle bedriuwstûken negatyf, mar der binne grutte ûnderlinge ferskillen. It pessimisme is it grutst ûnder hoareka-ûndernimmers.

It heechste fertrouwen hawwe ûndernimmers yn de bou, krekt as foarich fearnsjier. Dochs is ek dêr de stimming negatyf. By njoggen fan de tolve bedriuwstûken leit de stimming op it leechste nivo ea metten.