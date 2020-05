Cambuur-direkteur Ard de Graaf: "Ik ben een beetje murw van deze uitspraak"

De advokaat fan Cambuur, Dolf Segaar, hie dizze útspraak net oankommen sjoen. "De vorige keer zei de rechter heel duidelijk: 25 clubs hebben een andere voorkeur, of hebben in ieder geval iets anders gezegd dan wat je nu beslist. Dan denk ik, dan zou je wellicht tot een ander besluit komen", seit Segaar. "Hij heeft het kennelijk niet aangedurfd om dat te vertalen naar het aanspreken van de KNVB op die zelfstandige bevoegdheid."

Cambuur kin noch yn heger berop tsjin de útspraak, mar it is noch net dúdlik oft de klup dat dwaan sil. "Dat hangt weer heel erg af van hoe het vonnis geschreven is. Dat weet ik op dit moment niet. Die optie is er, maar of die reëel is dat weet ik op dit moment niet", sa seit Segaar.