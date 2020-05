Vonketon-konferinsje tinkt nei oer in takomst nei corona

De dielnimmers prate oer de takomst oan de hân fan de 17 sosjale ûntwikkelingsdoelen dy't foar it jier 2030 opsteld binne troch de Feriene Naasjes. Dan giet it bygelyks om saken as rjocht op iten foar eltsenien, ûnderwiis foar eltsenien en de ûntwikkeling fan duorsume enerzje.

It opsetten fan in konferinsje foar safolle minsken is noch in aardige poepetoer. Gewoanwei fine dit soarte eveminten plak yn in konferinsjeoard. No moat it dien wurde op allerhanne online platfoarmen, thús efter de kompjûter.