Folkstúnferiening De Lemmer wol mei Facebookside leden sykje

"De meesten zijn wel blij dat we dat taken oppakken. Er zijn nog 19 percelen beschikbaar en we hopen met de oproep op Facebook er nog altijd leden bij te krijgen", seit sekretaris Jessica Schouten. De 74-jierrige folkstúnferiening op'e Lemmer falt offisjeel ûnder Rutten yn de Noardeastpolder, mar it binne dochs benammen Lemsters dy't gebrûk meitsje fan de mooglikheid om de tún yn te gean.

It bestjoer sjocht dat der in soad mear minsken omrinne troch de coronakrisis. "Minsken fine it yn dizze corona-tiid noflik om efkes feilich yn de bûtenloft wêze te kinnen. Wy fernimme echt dat de belangstelling grutter is," seit kompleksbehearder Henk Jan de Hoop.