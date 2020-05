Teloarstelling is grut by Cambuurfans: "Het voelt heel onrechtvaardig"

"De regelementen zullen misschien zo zijn, maar het voelt heel onrechtvaardig", seit ien fan de fans yn 't Hertsje. "Vooral als je kijkt naar de landen om ons heen. De KNVB wordt er niet betrouwbaarder op."

Foarsitter fan de Kern van Cambuur Kees Elzinga wie ferbjustere nei de útspraak: "De rechter heeft geoordeeld, persoonlijk voelt het onrechtvaardig. Ik had dit niet zien aankomen, en zeker niet met die snelheid. In tien minuten tijd werd alles van tafel geveegd."

De klup krige in soad byfal yn de ôfrûne dagen. Ut it hiele lân wiene positive lûden te hearren oer de Ljouwerters. Minsken gunden it Cambuur om te promovearjen. Mar it feroaret neat oan de sitewaasje. "Als de rechter het zo zegt dan heeft de KNVB gelijk, maar het is zuur. We hadden het zo verdiend om door te gaan. Balen als een stekker!"