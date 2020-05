Utspraak koart pleit: SC Cambuur promovearret net

Yn in spesjale stimronde fan alle profklups yn Nederlân like der sels in mearderheid te wêzen foar de promoasje fan beide klups. Mar om't de KNVB alle neutrale stimmen by de tsjinstanners optelde, wie der neffens harren gjin mearderheid. En dus waard it beslút naam om gjinien promovearje of degradearje te litten.

It beslút fan de KNVB betsjut benammen dat beide klups finansjeel in klap krije. Cambuur hie stikem al rekken hâlden mei promoasje, om't se kwa punten fier boppe-oan stiene yn de Keuken Kampioen Divisie.

Cambuur en De Graafschap kinne noch yn heger berop gean. De beide dupearre klups kinne dêrnjonken ek noch besykje har gelyk te heljen yn in bûtengewoane ledegearkomste fan de KNVB. Dêryn kinne de oare profklups dan harren miening jaan oer de promoasje en degradaasje fan de klups.