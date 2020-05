De wol fan Buurfrou Durkje krijt in bysûndere bestimming

Jongstra sil de wol brûke foar har grutte keunstprojekt foar museum de Lakenhal yn Leiden. It sil ferwurke wurde ta in stik fan in meter as achttjin en it moat it lânskip útbyldzje. Dêrfoar wurdt de wol earst farve mei plantaardige grûnstoffen út de regio.

Blauwe farve

De gearwurking mei Buurfrou Durkje krijt noch in ferfolch. By de buorkerij sil weed ferboud wurde om blauwe farve fan te meitsjen.

It projekt hat ek in edukative funksje. Studinten fan it Alfa-college yn Grins leare yn in ûnderwiisprogramma bygelyks hoe't je holistysk en sirkulêr wurkje kinne en hoe't bygelyks de bougrûn fan ynfloed is op de kwaliteit.

Jongstra tinkt dat de post-coronastudint en -konsumint alles folle tichterby sykje moat en dat moatte se leare.