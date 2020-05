Doarpsbelang Himmelum yn noed oer giftige eksoat dy't him net útroeie lit

It doarpsbelang seach dat de plant him de ôfrûne jierren flink fersprate. De gemeente Súdwest-Fryslân hat no yn gearwurking mei it doarpsbelang en It Fryske Gea opfallende buorden pleatst lâns de Vangdyk yn it doarp, dy't warskôgje foar it gefaar fan de gifsumak.

De gifsumak is de giftichste plant fan Nederlân en komt allinnich op de Vangdyk foar. De út Amearika ôfkomstige eksoat waard yn 1919 oanplante, om't it woartelstelsel de Vangdyk goed fersterke. Doe't yn de rin fan de jierren bern yn Himmelum siik waarden, hie hja noch gjin idee fan de oarsaak. Pas yn 1960 waard de gifsumak hjirfoar ferantwurdlik hâlden.

De plant is yntusken sa bot ferwyldere dat útroeie hast ûnmooglik is. It woartelstelsel hat him sterk útwreide en sit troch de folsleine boaiem fan de Vangdyk. Allinnich goed bermbehear kin de gifsumak yn betwang hâlde.