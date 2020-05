Doarpsbelang Himmelum yn noed oer giftige eksoat: "Die plant is doodeng"

It doarpsbelang seach dat de plant him de ôfrûne jierren flink fersprate. De gemeente Súdwest-Fryslân hat no yn gearwurking mei it doarpsbelang en It Fryske Gea opfallende buorden pleatst lâns de Vangdyk yn it doarp, dy't warskôgje foar it gefaar fan de gifsumak.

"Je krijgt er een hele sterke allergische reactie van, hele dikke blaren", leit Huib Volker fan it doarpsbelang út. Yn de plant sit de stof urushiol. "Die zit in alle delen van de plant en gaat zelfs door rubberen handschoenen heen. Dus daar word je niet vrolijk van."

Drokke rûte

De plant groeit oan in drokke rûte, dêr't in soad minsken by del fytse en kuierje. "Het is een prachtige route, maar die plant is doodeng." De gifsumak groeit yntusken oan beide kanten fan it fytspaad en krûpt meters by beammen omheech.