City Train mei fan de gemeente Ljouwert net de dyk op

Gemeente wol net om lyk

Dochs wol de gemeente Ljouwert neffens De Visser net om lyk: "Wy meie net de dyk op mei dizze maatregels." Dêrop liet er troch ien fan syn meiwurkers útsykje oft de gemeente it by de rjochte ein hat. "Ik heb contact gehad met de Rijksoverheid en die zegt dat we gewoon mensen weer mogen vervoeren in de trein", seit Daan Postma.

"We zijn geen bijeenkomst, de passagiers zitten gescheiden van elkaar en we hoeven zelfs niet het aantal rondritten de beperken. We mogen gewoon de weg op, zegt de Rijksoverheid."