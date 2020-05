Ynbrekker ferriedt himsels mei kroade

De man wurdt derfan fertochte dat er op 10 maaie ynbrutsen hat by in winkel oan de Verlengde Schrans. Hy soe dêrby binnenkaam wêze fia de achterdoar op it platte dak. By de ynbraak is flink wat ark meinaam.

Nei de ynbraak kaam der by de plysje in melding binnen dat der yn in tún oan de Carel Fabritiusstrjitte in nagelnije kroade stean soe. Ut ûndersyk die bliken dat de 47-jierrige man út Ljouwert belutsen wie by de dieverij. Hy is oanhâlden en hat bekend.