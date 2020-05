Ferwerter (34) no fertocht fan besykjen ta moard yn stee fan deaslach

Yn de nacht fan 26 op 27 april waard in frou fan 29 út in hûs helle dat yn 'e brân stie. Sy wie ferwûne. Net troch de brân, mar troch geweld. Dêrfoar is de fertochte fan Ferwert oanholden, in bekende fan de frou. Sy wie tegearre mei har dochter fan 3 jier noch yn de wente. De brânwacht koe de frou en har dochter út it hûs wei rêde.