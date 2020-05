Ferkearsbegelieding nedich boppe it Waad, seit âld-boargemaster Albert de Hoop

Fia dy ynstelling liede De Hoop earder al de needklok oer it ferfieren fan konteners, doe't der yn 2008 yn totaal 69 konteners boppe de Waadeilannen yn see foelen. Dat liede yn 2009 ek al ta ekstra kontrôles yn Nederlân op it fêstmeitsjen fan 'e konteners oan board. It liet gjin roaskleurich byld sjen. "Na deze controles is er niet veel meer gedaan door de Nederlandse overheden", konstatearret De Hoop, dy't wol romte foar ferbettering sjocht. Dat der tsien jier letter, by ekstra kontrôles yn it foarjier fan 2019, wer in soad mis wie oan board fan 'e kontenerskeper, ferbjusteret him net.

Boargemaster Ineke van Gent fan Skiermûntseach seit 'te skrikken' fan de resultaten fan de nije ynspeksjes. "Na de ramp zijn er veel discussies geweest over de vraag of deze schepen wel goed worden beladen en gecontroleerd. Er is nog steeds niets tot weinig gebeurd om dat te verbeteren. Dat is een slechte zaak."

Groei fan kontenerfeart

De Hoop: "Dat heeft ongetwijfeld te maken te maken met de groei van de containervaart, de automatisering, de robotisering en de bezuinigingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)." Ek set hy fraachtekens by de effektiviteit fan 'e reguliere kontrôles: "Als je kijkt naar de hoeveelheid controles en de hoeveelheid containerschepen die per dag in de haven van Rotterdam komen en gaan, dan is het een druppel op een gloeiende plaat."

Ut it ûndersyk fan Omrop Fryslân en RTV Noord docht bliken dat der noch folle mear tekoarten fûn binne by de ekstra kontrôles dan dat hja ferwachtsje soe op basis fan de reguliere kontrôles yn hiel Europa.