Kontenerskippen hâlde harren noch hieltyd net oan feilichheidsregels

'Nee', seine de saakkundigen mei wa't de omroppen yn dy tiid praten. 'Nee', docht no ek út de ekstra kontrôles bliken. Fuortendaliks nei de ramp wurken Omrop Fryslân en RTV Noord mei-inoar oan in mienskiplik grut ûndersyk nei de befeiliging op kontenerskippen. De útkomsten fan de tema-ynspeksjes ûnderskriuwe de eardere konkluzjes fan de omroppen.

De minsken 'yn it fjild' seine doe ek al dat faak net mei deugdlik materiaal wurke wurdt. En yndie waarden op ferskate skippen stikkene twistlocks oantroffen. De twistlocks ferbine de konteners mei-inoar sadat se stabyl stean kinne. Guon skippen hiene boppedat te min twistlocks oan board en der is gjin check ynboud yn it laadsysteem. Sadwaande wurdt der ek gjin sinjaal jûn as der net genôch materiaal oanwêzich is om te konteners goed fêst te setten.

Op in pear skippen wurdt mei trochsneed-swierte wurke, sa docht bliken út ynspeksjes fan in pear jier ferlyn. Om in skip feilich te laden is it tige wichtich de swierdere konteners ûnderoan de steapel te setten. As net krekt bekend is hoe swier oft de konteners binne, rekkenet de bemanning mei in trochsneed-gewicht en kin der dus net mei wissichheid sein wurde oft de konteners goed steapele binne. In swiere kontener boppe-op in steapel lichtere konteners kin by in lytse skok fan it skip op de farrûte in hiele steapel omlûke.

MSC

De omroppen hawwe de 69 ynspeksjeferslaggen (sûnder nammen derop, dus anonym) krige troch in berop op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Twa ferslaggen falle ekstra op. Yn de ynspeksjeferslaggen binne suver alle nammen fan de konserns ûnsichtber makke; it saneamde lakken. Nettsjinsteande it flitige lakwurk fan de Inspectie Leefomgeving en Transport is dochs de namme fan de Mediterranean Shipping Company te sjen. MSC dus, de reder fan de MSC Zoe. It kommentaar fan de ynspekteurs yn de ferslaggen liicht der net om. Se hawwe in hiel soad krityk. Sa nimt it iene skip ekstra reefers mei. Dy koelkonteners wurde neffens de stjoerman fan it skip standert meinaam troch de reder. As tefolle fan dy koelkonteners op te min elektisiteitsboarnen oansluten wurde, kin der brân ûntstean. Op it skip binne guon stroomtriedden ek stikken. Omdat it moast fan de Ynspeksje binne se ferfongen op it plak sels, sa ek skansearre twistlocks. Yn de gongpaden tûmele skansearre sjormateriaal om en de stekjes wiene der hiel min oan ta.

Op in oar skip, de MSC Nitya B, fertelle sjorder tsjin de ynspekteurs dat de wurkdruk heech is en dat der te min personiel is. It goed laden fan it skip stiet dus ûnder druk; krekt sa't de saakkundigen al earder tsjin de omroppen seine. Op dit skip wurde sekeringen ek faak al losmakke wylst it skip noch fart om tiid te besparjen. Dat is net tastien.

Nije ramp foarkomme

Ut in spesjaal ûndersyk fan de ynspeksje Ferkear en Wettersteat sa't dy yn 2009 bestie, die bliken dat de helte fan de kontrolearre skippen yn de haven fan Rotterdam him net hâldt oan de regels fan it saneamde lashing; it fêstsetten fan de konteners.

De Twadde Keamer makke him soargen oer dy resultaten en Twadde Keamerleden fregen om ekstra kontrôles. Dêr komt nei 2009 net folle fan op de telâne. Sûnt dy tiid hawwe der al geregeld kontrôles west. Dy reguliere kontrôles smite net folle op, mei as gefolch dat skippen dêr't wat mis mei is, gewoan wer de haven útfarre kinne.

De ôfrûne fiif jier fierde ILT yn trochsneed 93 kear yn it jier kontrôles út op kontenerskippen. By dy 465 kontrôles waarden mei-inoar mar acht deficiencies oantroffen dy't te krijen hiene mei it laden fan de konteners, it gewicht fan de konteners en it materiaal dat brûkt wurdt foar it fêstsetten fan de lading. In skoare dêr't it fermoeden út nei foaren komt dat de ekstra kontrôles bot needsaaklik wiene; dêrby waarden op 't lêst folle mear flaters opspoard. Helje de reguliere kontrôles dan wol genôch út? Yn ferliking mei de tema-ynspeksjes lykje se sabeare-wissichheid te jaan.

De havens dêr't dizze skippen weikomme hawwe de flaters ek net opmurken. Yn de mande mei oare ynternajonale havens docht ILT kontôlestekproeven op kontenerskippen dy't de havens oandogge. Yn Europeeske havens waarden tuken 2015 en 2018 mei-inoar 7249 kontenerskippen kontrolearre. Dêrby kamen 'mar' 99 gebrekken oan it ljocht.

Pynlik detail is dat in tsiental fan de skippen dy't de saken net op oarder hiene, op it momint fan de tema-ynspeksje yn april en maaie ferline jier, ûnderweis wie nei havens yn it noarden fan Europa: Hamburg, Sint-Petersburg en Bremerhaven. En dus ûndeweis nei de fargeulen boppe de Waadeilannen, dêr't de Zoe ferline jier har lading ferlear.

De Twadde Keamer behannelet ynkoarten de resultaten fan de tema-ynspeksjes. It rapport dêroer lit lang om him wachtsje; snein is it presys in jier lyn dat de lêste ekstra ynspeksje wie.