LIVEBLOG: Gjin promoasje foar SC Cambuur; tal besmettingen gelyk bleaun

In part fan de boeten dy't útskreaun binne foar te min ôfstân hâlden, sil fanwegen flaters nea by oertrêders troch de bus komme. Dat seit fakbûn BOA-ACP, sa meldt de NOS. Oant no ta binne der san 10.000 bekeuringen útdield troch de plysje en hanthaveners, om't minsken te min ôfstân holden. "Hoe is een agent of boa tot de conclusie gekomen dat een iemand geen anderhalve meter uit elkaar staat? Dat moet beschreven worden in een proces-verbaal", seit fakbûnsfoarsitter Richard Gerrits. Al hielendal doe't de coronamaatregels krekt úteinsetten, is dat neffens him lang net altyd bard.

Boa's en plysjeminsken ha dêrneist ek net altyd in needferoardening oan harren proses-ferbaal taheakke, wat wol ferplichte is. "Een aantal boetes zal dus niet geïnd kunnen worden", seit Gerrits. It Iepenbier Ministearje kontrolearret alle ynstjoerde prosessen-ferbaal en erkent dat in diel fan de boeten ôfkard is. Om hoefolle boeten it giet, is noch net dúdlik. It IM seit dat noch út te sykjen.